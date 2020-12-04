Владивосток, , 10:55 — REGNUM В Приморье уже более двух недель продолжаются аварийно-восстановительные работы после ледяного циклона. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Ведутся аварийно-восстановительные работы после ледяного циклона. Приморский край Mchs.gov.ru

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Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства насчитали около 619 млн рублей расходов.

«Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 млн рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы», — пояснили в правительстве.

При этом продолжается работа с федеральными органами власти по привлечению дополнительных средств, идёт подтверждение расходов, чтобы получить не только федеральную финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва, чтобы в случае повторения ЧС были все возможности для устранения последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, членам правительства РФ необходимо лично вылетать на место в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.