Волгоград, 4 декабря 2020, 10:45 — REGNUM Обстоятельства исчезновения 15-летнего подростка выясняют правоохранительные органы в городе Николаевске Волгоградской области. Поисковые мероприятия организованы в том числе на реке, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Подросток пропал 3 декабря. По словам матери, он в обеденное время после уроков ушёл из школы домой, и больше его никто не видел. На берегу Волги недалеко от спасательной станции обнаружен рюкзак мальчика со школьными принадлежностями. В связи с этим к поисковым работам подключены спасательные службы.
В региональном СК организована процессуальная проверка.