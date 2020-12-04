Донецк, , 10:41 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представителей силовых ведомств Украины, который вел корректировку огня по южной части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сбили ополченцы ДНР. Об этом 4 декабря сообщили журналистам в Народной милиции республики.

Как сообщили в Народной милиции, украинские силовики открыли огонь из 120-мм минометов и выпустили 12 мин по позициям ДНР в районе населенного пункта Ленинское.

«Корректировку огня боевики вели с использованием БПЛА, который был уничтожен нашими подразделениями ПВО. Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена», — заявили в милиции республики.

Также там сообщили, что в результате огня ВСУ погибли два представителя ополчения и добавили, что потери со стороны украинских силовиков в настоящее время уточняются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что силовики Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории республики.