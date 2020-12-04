Омск, 4 декабря 2020, 10:37 — REGNUM В Омской области сегодня, 4 декабря, случился серьезный пожар. Как сообщает 12-kanal.ru, возгорание произошло в Кировском округе.
«Очень сильный пожар, пламя видно издалека! Очень едкий запах дыма, он валит столбом!» — уточнил один из очевидцев.
Как отмечает РИА «Новости», горит склад с пластиком, общая площадь горения, по данным спасателей, составляет 4,5 тыс квадратов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на территории Омской области произошло 7653 пожара, силами огнеборцев были спасены 473 человека и 2389 — эвакуированы. Основной причиной всех пожаров в регионе остается неосторожное обращение с огнем — 80%. Далее следуют пожары из-за электрооборудования (611 пожаров) и неправильной эксплуатации или неисправности печей (515).