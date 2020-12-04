Донецк, 4 декабря 2020, 10:28 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 декабря рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.
Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило семь единиц.
Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и что были обстреляны населенный пункт Ленинское на Мариупольском направлении и населенный пункт Водяное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВС Украины обстреляли южную часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением минометов.