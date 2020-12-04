Горно-Алтайск, , 10:25 — REGNUM В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались 76-летняя жительница Кош-Агачского района и 73-летний житель Майминского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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У обоих, как отмечается, диагностирована коронавирусная пневмония. У одного из пациентов также выявлен ряд сопутствующих заболеваний. Чуть ранее, 26 ноября ушла из жизни 39-летняя жительница Чойского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции. Также были диагностированы другие формы сопутствующих заболеваний», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего в республике за время пандемии скончались 117 носителей коронавируса. В 111 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Шесть человек скончались по иным причинам.

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