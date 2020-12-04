Хабаровск, , 10:25 — REGNUM С начала декабря и до конца года экологи Хабаровского края усиливают патрулирование охраняемых природных территорий (ООПТ) в рамках кампании «Ель». Патрули призваны следить за вырубками елей в канун Нового года. Первые незаконные дровосеки отметились рано — в начале ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

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Чтобы избежать встреч с инспекторами, незаконные заготовители ёлок начинают работать в лесах уже в ноябре. Группу нарушителей выявили в Нанайском районе Хабаровского края. При этом хвойные деревья, срубленные в ноябре, очень быстро сбросят хвою, когда попадут в тепло, то есть в дома покупателей, лишь в декабре.

«У заготовщиков что-то пошло не так. Сначала фура с незаконно добытыми елями перевернулась на трассе, в районе села Верхняя Манома в Нанайском районе, а позже была обнаружена сама деляна, причём — на территории Анюйского национального парка. Специалисты побывали на месте, где перевернулась фура», — пояснили в заповеднике.

Ущерб составил 993 407 рублей. На деляне обнаружено 178 срубленных деревьев породы белокорая пихта, диаметр стволов от 8 до 44 см. По результатам проверок возбуждено уголовное дело.

«Особо вызывает опасение новый кощунственный способ заготовок елей — так называемые чёрные лесорубы, при помощи верхолазного оборудования взбираются на вершину дерева и отпиливают его макушку», — сказал замдиректора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

Нарушителям границ ООПТ грозят штрафы и другие санкции. Штраф за нарушение установленного режима составляет для физических лиц от трёх до четырёх тыс. рублей. За более тяжкие преступления в природоохранной сфере предусмотрена также уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, доставить новогодние ёлки на дом пенсионерам в Подмосковье помогут волонтёры.