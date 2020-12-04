Дурбан, ЮАР, , 10:09 — REGNUM На нефтеперерабатывающем заводе, который находится на юго-востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР) возле города Дурбан, произошел мощный взрыв. Об этом 4 декабря сообщает местная новостная служба News24.

«Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента», — приводятся новостной службой слова представителя спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберта Маккензи.

В то же время, по информации радиостанции EWN, в результате инцидента в медучреждения доставили шесть пострадавших с травмами дыхательных путей от едкого дыма. Отмечается, что их состояние не внушает опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что причиной взрыва в британском Бристоле, в результате которого погибли четыре человека, стали водоочистные сооружения компании Wessex Water.