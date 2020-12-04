Донецк, , 10:01 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины обстреляли южную часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением минометов. Об этом 4 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 06:25 (совпадает с мск) вооруженные силы Украины открыли огонь в направлении села Ленинское», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР в ходе данного обстрела, составило 12 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстреле применялись минометы калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция и Германия предприняли попытки сорвать встречу СБ ООН с участием представителей республик Донбасса.