Барнаул, , 09:54 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном понижении температуры воздуха. Уже в ближайшие дни, по данным Сибирской генерирующей компании (СГК) температура наружного воздуха в Барнауле опустится до — 30 °C.

«Предприятия СГК готовы к работе в любых погодных условиях. Для этого на ТЭЦ сформирован необходимый запас топлива, завершены ремонты и техническое обслуживание теплогенерирующего оборудования», — информируют энергетики.

По их словам, в рамках ремонтной кампании в межотопительный сезон 2020 года на Барнаульской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отремонтировали 15 котлов и 8 турбин. Все ремонты завершены по графику и в 100%-ном объеме. Запас топлива пополняется ежедневно.

Всего на складах барнаульских станций, по данным на 2 декабря, хранится 600 тысяч тонн угля, что в 3,5 раза больше нормативного значения, установленного Минэнерго России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы в Алтайском крае начались с наступлением календарной зимы, но вот снега пока мало. В отличие от 2019 года, когда в начале декабря на Алтае образовались метровые сугробы.