Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:48 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, спровоцированного животным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в 2 часа ночи 4 декабря.

На 72 км дороги Талда — Тюнгур 18-летний местный житель за рулём автомобиля ВАЗ-21 102 врезался в лошадь, выскочившую на проезжую часть. В результате водитель был в тяжёлом состоянии госпитализирован в районную больницу. Пассажиру госпитализация не потребовалась.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка в порядке ст.144−145 УПК РФ. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Также сотрудники полиции устанавливают владельца животного», — отметили в министерстве.

Читайте также: В Башкирии сгорел автомобиль после наезда на лошадей