Тбилиси, , 09:45 — REGNUM В Грузии сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в ограблении Тбилисского морского госпиталя. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что задержанные были ранее судимы. По версии следствия, грабители были вооружены пистолетом системы ТТ и охотничьим ружьем.

«Нападавшие произвели несколько выстрелов в сторону охранника. Разбив стекло входной двери, они вошли в здание, незаконно присвоили 3500 лари (около $1050, прим. — ИА REGNUM) из кассы приемного отделения и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Напомним, ограбление Тбилисского морского госпиталя произошло 1 декабря. Во время происшествия никто не пострадал.

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