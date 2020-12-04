Кемерово, , 09:38 — REGNUM В Кемерове в новом детском саду, который был сдан в конце ноября 2020 года, обрушилась часть потолка. Дошкольное учреждение находится в Центральном районе города. Видео с места появилось в сети.

В Кемерово в детском саду рухнул потолок Цитаата из видео на YouTube

В администрации города заявили, что обрушение могло произойти из-за скрытого дефекта конструкции.

«Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия, — рассказали 42.RU в мэрии. — Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочёты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения».

Власти уверяют, что в результате случившегося никто не пострадал.