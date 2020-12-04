Новосибирск, , 09:33 — REGNUM Снова совершил из-за сработавшего датчика неисправности приземление в новосибирском аэропорту Толмачево грузовой самолет Boeing 747, который ранее, в ночь на 4 декабря, уже экстренно садился в данной воздушной гавани. Об этом 4 декабря сообщил источник в экстренных службах региона.

«Самолет вновь приземлился из-за срабатывания датчика неисправности», — приводит слова источника ТАСС.

Также он подчеркнул, что в результате повторной экстренной посадки самолета никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 4 декабря грузовой самолет Boeing 747 экстренно приземлился новосибирском аэропорту Толмачево.

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