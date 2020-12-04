Вашингтон, , 09:24 — REGNUM На полигоне военной базы Форт-Брэгг, которая находится в американском штате Северная Каролина и является одной из главных баз вооруженных сил (ВС) США, обнаружены тела двух человек. Об этом 4 декабря сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.

Уточняется, что тела были найдены 2 декабря, при этом о связи погибших людей с военной базой не сообщается, однако военные подчеркивают, что данные смерти не связаны с проводимыми в Форт-Брэгг официальным военными учениями.

Также указывается, что поданному инциденту начато расследование, которое ведется командование специальных расследований сухопутных американских войск.

«Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за <…> продолжающегося расследования», — приводит издание заявление базы.

В то же время известно, что на базе Форт-Брэгг проходят военную службы свыше 50,3 тыс. человек и, по информации издания, с начала текущего года на ней скончался как минимум 31 военнослужащий, половина из которых покончили жизнь самоубийством.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что командование ВМС США решило списать универсальный десантный корабль Bonhomme Richard, пострадавший в результате июльского пожара.