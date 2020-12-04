Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM Жительнице Бурятии отказано в просьбе признать недействительным взятый на её имя мошенниками кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Женщина сообщила, что ранее разместила на сайте «Авито» объявление о продаже земельного участка. По объявлению позвонила покупательница, которая обещала внести залог в 50 тыс. рублей. Потерпевшая сообщила номер своей карты, после чего на её счёт поступило 220 тыс.

«Незнакомка, со ссылкой на то, что ошибочно отправила другую сумму, попросила всю сумму перевести на указанные ею счета, что С. и сделала. При этом «покупатель» обещала сразу же перевести на номер карты продавца участка С. залог в сумме 50 тыс. рублей», — отметили в суде.

Всё это время женщина оставалась на связи с мошенницей. После окончания разговора ей пришло сообщение об оформлении кредита на сумму 220 тыс. рублей. Поняв, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию и в суд.

Однако в банке заявили, что кредитный договор заключён с использованием аналога собственноручной подписи через «Мобильный банк». Операции также были подтверждены паролями и ПИН-кодом. Кроме того, по словам представителя банка, ей также были отправлены СМС с условиями кредита и кодом подтверждения.

В результате районный суд отказал женщине в признании договора ничтожным. Женщина попыталась оспорить решение в Верховном суде, однако апелляция была отклонена.

«Ссылку в жалобе на мошеннические действия третьего лица, возбуждение уголовного дела по данному факту судебная коллегия отклонила как не имеющую правового значения при разрешении спора», — добавили в суде.

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