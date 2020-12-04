Кустанай, Казахстан, , 09:13 — REGNUM Двое детей погибли в результате пожара жилого дома в селе Фрунзенское Кустанайской области Казахстана. Об этом сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел 3 декабря на площади 12 кв. метров — сгорели мебель и вещи. В момент возгорания в доме находились двое детей четырех и двух лет. Родители ушли за продуктами в соседнее село, оставив детей одних дома.

Возгорание первыми обнаружили сами родители. Они отвезли детей в фельдшерско-акушерский пункт, где мальчик и девочка скончались, не приходя в сознание. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в одном из частных жилых домов Тараза на юге Казахстана произошел пожар. Спасатели обнаружили на месте пожара тела трех человек: матери, сына и внука 1936, 1960 и 1980 годов рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в результате пожара на юге Казахстана