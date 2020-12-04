Медан, Индонезия, , 09:11 — REGNUM Наводнение в Медане в индонезийской провинции Северная Суматра привело к подтоплению 2773 домов, в результате чего двое человек погибли и еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве по управлению стихийными бедствиями города Медан заявили, что в общей сложности 5965 человек пострадали из-за наводнения, вызванного проливным дождем.

«Есть четыре человека, которые не были найдены, трое из них — взрослые, а один — еще ребенок. Команда все еще их ищет», — пояснили в агентстве.

В настоящее время группа быстрого реагирования проводит эвакуацию жителей. 181 человек был успешно эвакуирован.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4