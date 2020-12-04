Томск, , 08:59 — REGNUM В Томске разбираются в причинах трагического дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 декабря поздно вечером. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы, автомобиль врезался в опору освещения.

В результате на месте происшествия погибли водитель и пассажир.

По данным портала «VTomske», 38-летний мужчина-водитель не справился с управлением. Погибшему пассажиру было 47 лет.

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