Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 4 декабря 2020, 08:56 — REGNUM На Ямале задержание школьника в Ноябрьске со 100 граммами наркотиков всколыхнуло общественность. За подростка, которому устроили травлю в социальных сетях, вступился глава города Алексей Романов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации УМВД России по ЯНАО, в Ноябрьске был задержан с поличным ученик выпускного класса, который, вероятно, являлся закладчиком наркотиков. Школьника всячески осудили в социальных сетях.
Можно сказать, своим высказыванием глава Ноябрьска принял огонь на себя. Сейчас в сети разделились мнения об ответе Алексея Романова. Одни вопрошают, стоит ли защищать несовершеннолетнего, вставшего на скользкий путь, другие считают, что в жизни всё возможно и подростку наркотики вообще могли подбросить.