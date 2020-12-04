Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:56 — REGNUM На Ямале задержание школьника в Ноябрьске со 100 граммами наркотиков всколыхнуло общественность. За подростка, которому устроили травлю в социальных сетях, вступился глава города Алексей Романов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации УМВД России по ЯНАО, в Ноябрьске был задержан с поличным ученик выпускного класса, который, вероятно, являлся закладчиком наркотиков. Школьника всячески осудили в социальных сетях.

«Сегодня было много вопросов о ноябрьском школьнике, задержанном правоохранителями, отвечу сразу всем. Делать выводы должны следственные органы и суд. Прошу помнить об этом всех, кто не стесняется сейчас в формулировках ради сиюминутного хайпа. Речь идет о несовершеннолетнем. Здесь любой из нас должен помнить как о юридической, так и о моральной стороне ситуации», — отметил Алексей Романов в своём Telegram-канале.

Можно сказать, своим высказыванием глава Ноябрьска принял огонь на себя. Сейчас в сети разделились мнения об ответе Алексея Романова. Одни вопрошают, стоит ли защищать несовершеннолетнего, вставшего на скользкий путь, другие считают, что в жизни всё возможно и подростку наркотики вообще могли подбросить.