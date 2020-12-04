Джакарта, , 08:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 4 декабря 2020 года в 03:15 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 37 км к северо-западу от округа Каро на глубине 131 км.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы на территории Никарагуа.

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