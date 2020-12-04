Берлин, , 08:49 — REGNUM Водолазы из Германии, которые искали в Балтийском море рыболовные сети, представляющие угрозу для морских обитателей, обнаружили на дне шифровальную машину Enigma. По их мнению, устройство попало в море с подводной лодки, принадлежавшей войскам Вермахта. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Шифровальные машины Enigma использовала немецкая армия по время Второй Мировой войны с целью отправки и получения секретных сообщений, но польские и британские криптографы тогда взломали код, помогая союзникам по антигитлеровской коалиции получить преимущество в морской битве за контроль над Атлантикой.

«Мы подумали, что это пишущая машинка, запутавшаяся в рыболовных сетях на морском дне. Однако я быстро осознал, что эта находка куда важнее. За последние 20 лет я сделал в морях много интересных и странных находок. Но я никогда и не мечтал, что однажды мы найдем одну из легендарных машин Enigma», — сказал немецкий дайвер Флориан Хубер.

Незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года, экипажи около 50 подводных лодок в Балтийском море получили приказ уничтожить шифровальные машины в заливе Гелтинг, недалеко от Дании, чтобы их не получили наступавшие противники. В связи с приказом устройства шифрования были утоплены. «Мы подозреваем, что наша Enigma попала за борт во время этого события», — сказал Флориан Хубер.

Объект, обнаруженный дайверами, работающими от имени Всемирного фонда природы в поисках брошенных рыболовных сетей, угрожающих морской жизни, будет передан в дар музею в Шлезвиге (Германия).