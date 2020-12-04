Владивосток, , 08:40 — REGNUM Во Владивостоке водитель иномарки врезался в стоящих на остановке женщин — их в тяжёлом состоянии госпитализировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Приморья.

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ДТП случилось на улице Героев-Тихоокеанцев. Мужчина 31 года на автомобиле марки Subaru Legacy, двигаясь со стороны улицы Окатовая в направлении Катерной, не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин, которые стояли на автобусной остановке.

В результате наезда женщины 39 и 44 лет в крайне тяжёлом состоянии были доставлены в больницу.

«Медосвидетельствование не выявило у водителя состояния опьянения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Стаж вождения — 13 лет», — пояснили в полиции.

Расследование ДТП продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени Ленинский районный суд прекратил уголовное преследование обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.