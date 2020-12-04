Ширинский район, Хакасия, , 08:19 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии специалисты устанавливают причины трагического пожара, в результате которого погиб человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Возгорание дома в селе Туим произошло накануне днём. К моменту прибытия на место огнеборцев, из-под крыши дома шёл дым. Площадь пожара к тому времени достигла 4 квадратных метров.

«Внутри дома пожарные обнаружили погибшую женщину 1977 года рождения и троих пострадавших — двоих мужчин и женщину. Их передали медикам», — добавили в управлении.

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