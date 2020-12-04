Бангкок, , 07:43 — REGNUM Девять человек погибли в результате наводнений на юге Таиланда, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что наводнения произошли из-за сильных ливней, которые прошли в стране 7 октября. Из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках, что привело к затоплению ряда населенных пунктов. В частности, как отмечает департамент по чрезвычайным ситуациям Таиланда, от наводнений пострадали около 91 тысячи домов.

Власти Таиланда уже заявили, что направят средства на восстановление домов и гражданской инфраструктуры. В то же время часть железнодорожных маршрутов в Таиланде будет отменена до тех пор, пока уровень воды в реках не спадет.