Петропавловск-Камчатский, , 07:34 — REGNUM На Камчатке самолёт, вылетевший в Тиличики из Елизово, вернулся в аэропорт через 25 минут после взлёта из-за аварийно ситуации.

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Как пишет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на источник в оперативных службах, Як-40 вылетел в Тиличики утром 4 декабря с 21 человеком на борту. Экипаж обнаружил, что треснуло стекло и принял решение вернуться в Елизово. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре врач здравпункта аэропорта Сургута обратился с заявлением в правоохранительные органы на бортпроводника авиакомпании «Победа», пытавшегося за взятку в пьяном состоянии пройти на рейс.