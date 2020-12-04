Хабаровск, , 07:15 — REGNUM В Хабаровске начались проверки по опубликованному в соцсетях видео, где уборщица ругается и дерётся со школьником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

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Следователи возбудили уголовное дело — 3 декабря технический сотрудник школы №49 в Хабаровске применила физическую силу в отношении семиклассника.

На видео техничка школы и ученик громко ругаются, она обвиняет в чём-то мальчика, который ей парировал, что от неё «за километр несёт перегаром». Женщина нецензурно ответила ученику. Стороны грубо разговаривали друг с другом, и в один момент уборщица ударила ребёнка по лицу, мальчик нанёс удар в ответ. Завязалась потасовка.

Одноклассники всё это снимали на телефоны. Но когда женщина потащила к дверям ученика, дети ей кричали: «Не трогайте, вы его убъёте».

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сказали следователи.

Известно, что уже 4 декабря уборщицу уволили.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка по факту сообщения о драке между пятиклассниками в школе № 52 Самары организована прокуратурой Самарской области.