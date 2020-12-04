Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутии прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы села Крестях, которого обвиняют в хищении чужого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

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В ходе следствия установлено, что экс-чиновник в сентябре днём на своём автомобиле приехал в один из сельскохозяйственных кооперативов и специально подготовленной доской отодвинул камеру видеонаблюдения.

Ночью он вернулся обратно и ключом-трещоткой открутил профилированный лист стены сарая. Потом из морозильной камеры вытащил 19 ящиков сливочного масла, каждый весом 20 кг, общей стоимостью 209 000 рублей.

Погрузил в автомобиль и уехал. Пять ящиков масла оставил у себя, а 14 продал в Якутске.

Уголовное дело направлено в суд. В ходе следствия обвиняемый причинённый ущерб возместил в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения признал суд бывшую сотрудницу отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. Женщина похитила с депозитного счёта отдела более 400 тысяч рублей.