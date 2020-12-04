Хабаровск, , 03:28 — REGNUM В Хабаровском крае 3 декабря начался судебный процесс по уголовному делу, связанному с гибелью детей в палаточном лагере «Холдоми».

Читайте также: Генпрокуратура утвердила обвинения по делу о гибели детей в «Холдоми»

В качестве обвиняемых — владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор «Холдоми» Максим Кузнецов, которым инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководители приняли детей в лагерь с брезентовыми палатками, в которых были установлены обогреватели с нарушением техники безопасности. Эксплуатация детьми электроприборов привела к трагедии.

Также в лагере не было инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, пишет «Российская газета».

Третий фигурант уголовного дела — начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более человек.

Судебные заседания открытые. Предстоит опросить множество свидетелей и потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на территории детского оздоровительного лагеря в Солнечном районе Хабаровского края было размещено в палатках 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Неполадки в работе обогревателей привели к пожару и гибели четырёх детей. Ещё шестеро получили ожоги различной степени тяжести.

В конце октября 2020 года генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.