Пекин, , 02:18 — REGNUM Десятки спасателей вошли в затопленную угольную шахту в центральной китайской провинции Хунань в поисках 13 пропавших горняков, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Новый этап спасательных работ продолжился спустя четыре дня откачки воды из затопленной угольной шахты Юаньцзяншань в городе Лэйян. Таким образом для спасателей было создано пространство для проведения подземной спасательной операции, сообщили в местной штаб-квартире службы спасения.

В результате затопления, которое ориентировочно произошло в 11:30 по местному времени 29 ноября, в шахте оказались заперты 13 горняков. Около 40 спасателей, оснащенных осветительными приборами и респираторами, а также специальным оборудованием, вошли в шахту.

Местные чиновники заявили, что провинция мобилизовала 14 спасательных команд численностью более 920 человек для проведения спасательных работ, которые затрудняются сложными подземными условиями.

На месте работают несколько медицинских работников с более чем 20 машинами скорой помощи, которые готовы оказать экстренную помощь любым извлеченным работникам угольной шахты.