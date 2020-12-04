Мехико, , 01:56 — REGNUM Шесть человек погибли при стрельбе в трех городах на западе Мексики, сообщает пресс-служба мексиканской полиции.

По данным правоохранительных органов, 3 декабря у границы штатов Мичоакан и Халиско произошла серия инцидентов со стрельбой. В частности, погибшие от огнестрельных ранений были обнаружены в городах Котиха, Токумбо и Тингуиндин. По предварительной версии, погибшие стали жертвами столкновений криминальных группировок.

В Мичоакане полиции удалось задержать двух подозреваемых, а также захватить 19 единиц огнестрельного оружия и 30 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Мексике неизвестные вооруженные люди закидали гранатами жилой дом в штате Халиско. В результате происшествия погибли шестеро человек.

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