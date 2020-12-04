Минск, , 00:31 — REGNUM Могилёвский суд вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве семьи из шести человек. По версии обвинения, переехавших из города в деревню четырёх взрослых и двух детей с особой жестокостью убили односельчане, позарившиеся на $1 тыс и велосипед.

Преступление 15-летней давности позиционируется государственной прессой как «самое массовое в истории нашей страны убийство». Оно произошло 1 июня 2005 года в деревне Большая Мощаница Белыничского района — там были убиты четверо взрослых и двое детей (6-летняя девочка и 7-летний мальчик).

На следующий день были задержаны пятеро подозреваемых — местные жители в возрасте от 10 до 24 лет. В суде всех их за недоказанностью вины оправдали: один был освобождён в зале суда, а четверо получили от 4 до 10 лет лишения свободы за другие преступления. В ходе процесса выяснилось, что признательные показания на предварительном следствии от них получили под пытками.

В 2018 году фигурантов снова задержали по обвинению в том же убийстве, подкреплённого новыми доказательствами по итогам экспертизы. Все пятеро вину за преступление 15-летней давности не признали.

Прокурор отдела апелляционного производства генпрокуратуры Дмитрий Лутов сообщил: «Стороной государственного обвинения в судебных прениях поддержано обвинение по всем инкриминируемым составам преступления в отношении обвиняемых. Двум обвиняемым было предложено назначить наказание в виде пожизненного заключения. Двум другим — в виде лишения свободы на максимальный срок — на 25 лет».

Судья в приговоре удовлетворил запрос прокурора. Защита подсудимых с обвинениями не согласилась и заявила об их невиновности. Приговор вынесен, но в законную силу не вступил и, теоретически, может быть обжалован.

Подобные преступления госагитпроп Белоруссии ранее тщательно выискивал в российских криминальных хрониках, представляя российские реалии как сплошной криминал и прочее неблагополучие. Убийство в Могилёвской области стало редким случаем, когда белорусские гостелеканалы обошлись без написанного для них «темника» и сами сочиняли сюжет.

В частности, гостелеканал «ОНТ» сообщил: «Криминальная история такова. В деревне появилась семья, которая за долги по ЖКХ оставила квартиру в городе, переехав в сельский дом — с небольшой доплатой в 1000 долларов. На эти деньги и позарились односельчане. Пришли знакомиться. Выпили, закусили и зарезали всю семью. Даже спящих сыновей как нежелательных свидетелей».

Иную версию убийства семьи со ссылкой на сторону обвинения представил популярный новостной портал tut. by: «Сначала — 22-летнего Леончика: его избили до смерти за отказ отдать деньги. Потом расправились с остальными новоселами. На телах детей зафиксировано около 20 ударов, причем дети в момент нападения спали — их убили как нежелательных свидетелей. Двое взрослых были задушены. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Завладев деньгами и велосипедом, обвиняемые скрылись с места преступления».