Ханты-Мансийск, , 23:33 — REGNUM В Югре задержаны участники организованной группы по сбыту фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Трое ранее не судимые подозреваемых 23, 25 и 34 лет задержаны в Лангепасе в момент реализации наличности. Они приобретали через интернет поддельные пятитысячные купюры, внешне похожие на настоящие. Фальшивки доставлялись через тайники-закладки. Фальшивки реализовались в аптеках, магазинах, автозаправках.

Группа подозревается в 20 фактах реализации поддельных купюр. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Подозреваемые заключены под стражу.