Лондон, , 22:57 — REGNUM Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 загорелся во время полета над территорией Британии, сообщает 3 декабря издание Express.

По данным издания, экипаж бомбардировщика подал сигнал бедствия после возгорания в одном из его двигателей.

Чтобы избежать взрыва при посадке, B-52 сбрасывал горючее, более двух часов кружа в районе городов Вустер и Глостершир. Позднее самолет приземлился на авиабазе Фэрфорд.

Уточняется, что B-52 подал сигнал бедствия после выполнения задания над акваторией Средиземного моря.

Напомним, стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 предназначены для нанесения как обычных, так и ядерных ударов в любых районах земного шара.

Было ли на борту аварийного бомбардировщика ядерное оружие, не сообщается.

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