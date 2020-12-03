Бристоль, Великобритания, , 22:09 — REGNUM Причиной взрыва в британском Бристоле, в результате которого погибли четыре человека, стали водоочистные сооружения компании Wessex Water, сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

По утверждению телеканала, взрыв произошел в хранилище твердых веществ биологического происхождения.

По словам свидетелей инцидента, взрыв был таким мощным, что от него «затряслись здания».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря около 14:00 мск на складе в Авонмуте в пригороде Бристоля произошел мощный взрыв. На данный момент известно о четверых погибших и одном пострадавшем.

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