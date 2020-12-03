Бристоль, Великобритания, , 21:56 — REGNUM При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли и один получил ранения в результате мощного взрыва, произошедшего на складе недалеко от британского города Бристоля, сообщает 3 декабря официальный сайт полиции Эйвона и Сомерсета.

Ранее британские СМИ сообщали о трех пострадавших людях.

По мнению полиции, инцидент не связан с терроризмом, хотя причина взрыва и не выяснена.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря около 14:00 мск на складе в Авонмуте в пригороде Бристоля произошел мощный взрыв.

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