Новосибирск, 3 декабря 2020, 21:00 — REGNUM В аэропорту Новосибирска экстренно приземлился двухпалубный авиалайнер Boeing-747, сообщает 3 декабря «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
По утверждению агентства, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Толмачево».
"Самолет Boeing-747 с неисправностью совершил вынужденную посадку в аэропорту «Толмачево». Разрушений, по предварительным данным, нет», — цитирует «Интерфакс» слова источника.
На борту авиалайнера находились четыре человека. Причиной экстренной посадки стали технические неполадки в работе шасси.
О пострадавших людях информации не поступало.
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