Тюмень, , 20:39 — REGNUM В Тюмени жена онкобольного получила ответ на жалобу о проблемах с вызовом врача и выпиской лекарственных препаратов уже после смерти супруга. Тюменка в паблике «ЧС Тюмень» назвала этот ответ кощунством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жалобу женщина направила 27 октября, ответ получила 1 декабря. В нём указано, что проверена работа гастростомической трубки, выполнена перевязка. Женщина утверждает, что «за два месяца перевязка хирургом была сделана один раз, а работа трубки вообще не проверялась».

Департамент здравоохранения Тюменской области принёс супруге почившего онкобольного извинения и соболезнования в связи с утратой близкого человека. Однако отмечается, что «на разбор ситуации и подготовку ответа на основании ФЗ-59 требуется время».

Ранее ИА REGNUM сообщало о жалобе другой тюменки на лимит на вызовы врача. Она с температурой пыталась вызвать медика на дом, но, по её словам, в регистратуре ей ответили, что вызов необходимо оформлять до 11:00. На что в департаменте здравоохранения региона ответили об отсутствии лимита и попросили сигнализировать о подобных случаях в ведомство.

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