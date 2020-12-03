Триест, Италия, , 20:02 — REGNUM Двое итальянских полицейских и один сотрудник службы карабинеров арестованы в Хорватии по обвинению в грабеже, сообщают местные СМИ в четверг, 3 декабря.

Всех троих задержали на границе Италии и Словении при попытке вернуться на Родину. Всего по этому делу арестованы восемь человек. Их обвиняют в краже 150 тысяч евро у инкассатора.

Власти Хорватии пока не подтвердили эту информацию официально, однако МИД Италии, по данным СМИ, уже ведет проверку по своим каналам.