Раменское, Московская область, , 19:45 — REGNUM Границы влияния интернета на жизнь людей всё больше расширяются, а вместе с ними и содержимое, объяснила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM психолог Александра Ярмош. Психолог комментирует резонансную гибель девушки во время стрима блогера под ником Reeflay, обстоятельства смерти которой сейчас выясняет СК.

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Интернет-пространство является средством отражения действительности и оказывает непосредственное влияние на духовный и материальный опыт человека. Одна из новых форм медиа, форм коммуникации, презентации себя — стриминговое вещание, в рамках которого может происходить всё что угодно, включая алкоголь, ссоры и даже серьезные побои.

Границы влияния интернета расширяются: к тому, что мы стали «жить жизнь» онлайн, уже все вроде как попривыкли, но это динамический процесс, и следовательно, границы расширяются, точнее, расширяем их мы сами — так, например, в открытом доступе роды и даже уже смерть «в прямом эфире». В фундаменте это изменяет наши представления и влияет на такие моральные, этические категории, как частное, личное, интимное, сакральное, гласность. В данном частном случае делать глубокие и достоверные выводы о личностях участников данной трагедии будут следственные органы, но есть то, что уже очевидно, а именно особенности реакций и поведения.

«В рамках психологической оценки здесь представляется ведущей проблема эгоцентричности-инфантилизма этих молодых людей, — говорит психолог. — Восприятие жизни как игры, преставления крайне опасно своими «размытыми границами». Снижается критика к действительности. Молодой человек не просто не верит в смерть своей девушки, но и продолжает частично с ней говорить, говорить со зрителями, оставлять ее лежать на диване, словно всё в порядке, и вновь возвращаться, например, делать искусственное дыхание. Не происходит щелчка, реле не переключается, он всё еще остается в реальности стрима — вплоть до приезда служб».

Конечно, это личностная незрелость в своем крайнем и ужасающем варианте, считает Ярмош. Слабое и искаженное представление о себе как о «взрослом» со всеми сопутствующими, а в данном случае — отсутствующими обязательствами, свободами и ответственностью. «Понятие социальной инфантилизации из разряда теоретических конструктов дяденек с большими, полными ужаса глазами всё чаще находит свое воплощение в таких вот трагичных ситуациях (вспомнить хотя бы дело о «сухом льде» — когда люди погибли, искупавшись в бассейне с опасным веществом, которое давало красивый дым)», — говорит Ярмош.

Психолог подчеркивает: там, где царствует инфантилизм и эгоцентризм, нет никакого места для полнокровных и здоровых отношений. Есть лишь симулякр. А симулякр породить настоящее — глубокие чувства, сознательность, привязанность, деятельные проявления человеческого — не в состоянии.