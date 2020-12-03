Чебоксары, , 18:40 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в организации азартных игр. Незаконно полученный доход оценивается в 25 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстанут четыре человека — жители Чебоксар и Новочебоксарска. Следствие полагает, что обвиняемые с сентября 2018 года по февраль 2019 года незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых нежилых помещениях на территории Ленинского района Чебоксар.

Правоохранители также установили, что злоумышленники для придания видимости законности получения дохода совершали «путём различные финансовые операции». По данным следствия, фигуранты уголовного дела получили в общей сложности более 25 млн рублей незаконного дохода.

Производство по делу вело следственное управление СКР по Чувашии. В зависимости от роли и участия злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»).

Дело передано в суд.

Напомним, в феврале 2019 года в Чувашии перед судом по факту организации незаконных азартных игр предстали пятеро чебоксарцев. Организаторами незаконного игорного бизнеса следствие считало 34-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу, которые сыграли свадьбу после возбуждения данного уголовного дела. В преступный бизнес также были вовлечены трое их знакомых. Незаконно полученный доход оценивался в 2,5 млн рублей.