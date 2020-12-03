Москва, , 18:29 — REGNUM Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе суда.

Анатолию Г. инкриминируется статья 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу по службе, работе, учёбе или в иных случаях.

Подробности уголовного дела не раскрываются, поскольку его материалы засекречены.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на открытые источники, человек с аналогичными фамилией, именем и отчеством работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), является кандидатом технических наук и читает в вузе курс по «практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов».