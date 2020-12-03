Улан-Удэ, , 18:20 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 произошли в Бурятии, сообщает 3 декабря Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 15:37 мск в 366 км к востоку от города Усть-Кута Иркутской области.

По данным ученых Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения имеет координаты 55.84 градуса северной широты и 111.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сейсмических толчков в эпицентре землетрясение классифицировано как «очень сильное».

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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