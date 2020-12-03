Бристоль, Великобритания, , 17:50 — REGNUM Сильный взрыв произошел на складе в британском Эйвонмуте недалеко от города Бристоль, сообщает 3 декабря Sky News.

На данный момент известно о нескольких пострадавших людях.

По словам медиков «Скорой помощи», речь идет о «серьёзном инциденте». По данным местных пожарных, в результате «сильного взрыва» несколько человек пострадали.

Причины взрыва, наличие разрушений и состояние пострадавших пока неизвестны.

Информация уточняется.

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