Бристоль, Великобритания, 3 декабря 2020, 17:50 — REGNUM Сильный взрыв произошел на складе в британском Эйвонмуте недалеко от города Бристоль, сообщает 3 декабря Sky News.
На данный момент известно о нескольких пострадавших людях.
По словам медиков «Скорой помощи», речь идет о «серьёзном инциденте». По данным местных пожарных, в результате «сильного взрыва» несколько человек пострадали.
Причины взрыва, наличие разрушений и состояние пострадавших пока неизвестны.
Информация уточняется.
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