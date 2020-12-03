Краснодар, , 16:57 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием школьного автобуса в Абинском районе Краснодарского края, ДТП произошло около 15:00 3 декабря.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗель» не неравнозначном перекрестке не уступил дорогу легковому автомобилю Nissan и опустил столкновение с ним. В результате госпитализированы двое взрослых и четверо детей, сообщили «Кубанские новости».

Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция. Проводится проверка.