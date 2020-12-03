Александрия, Египет, , 16:56 — REGNUM Жертвами обрушения дома в египетской Александрии стали не менее шести человек, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

По информации официальных лиц, здание рухнуло из-за ветхости. В доме проживали две семьи, среди которых были погибшие — трое мужчин и три женщины. Ранее сообщалось о пятерых погибших.

Губернатор провинции Александрия Мохамед аль-Шериф сообщил, что здание должно было ремонтироваться, однако все указания об этом ранее были проигнорированы.

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