Калуга, , 17:32 — REGNUM 39-летний житель Калуги признан судом виновным в ДТП, совершённом в состоянии опьянения и повлекшем смерть двух человек, сообщили 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что 26 октября 2019 года около 18:00 мужчина за рулём Volkswagen Touareg двигался со стороны улицы Салтыкова-Щедрина в сторону деревни Пучково, где превысил допустимую скорость, и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с пятилетней девочкой. Обе пострадавшие скончались. В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования мужчина содержался под стражей, вину в содеянном он признал частично и компенсировал потерпевшим материальный и моральный вред. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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