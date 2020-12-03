Ульяновск, , 16:04 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор 40-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве 47-летнего брата. По данным следствия, пострадавший был застрелен, а причиной стал большой финансовый долг, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, в ночь с 18 на 19 января 2020 года на территории магазина на улице Урицкого в Ульяновске двумя выстрелами из ружья был застрелен 47-летний мужчина. Полученные раны оказались смертельными.

«Замыв следы крови на месте происшествия, осужденный отвез тело в лесной массив и сбросил в колодец», — отмечают в следственном управлении.

Под уголовное преследование попал брат погибшего. В ведомстве полагают, что злоумышленник задолжал своему брату 1 млн рублей и решил избавиться от долга, убив его.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»). Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным. Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, взыскано 3,5 млн рублей родственникам погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении на девочку-подростка. В совершении преступления обвинили тётю пострадавшей: по данным правоохранителей, она удерживала племянницу руками за шею, высказывая намерение лишить её жизни.