Чебоксары, , 15:46 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор супруге бывшего депутата городского собрания депутатов, который был осуждён за покушение на организацию заказного убийства. Его жену признали виновной в воздействии на присяжных в ходе рассмотрения уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии. Суд установил, что подсудимая в ноябре 2019 года в период судебного разбирательства уголовного дела по обвинению её супруга в совершении тяжкого преступления умышленно встретилась со старшиной присяжных заседателей по месту его работы.

«В ходе общения она убеждала его в необходимости вынесения оправдательного вердикта и предоставила ему флэш-карту, на которой, по ее мнению, содержались доказательства невиновности подсудимого», — говорят в надзорном ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Суд признал фигурантку дела виновной, назначив 35 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Верховный суд Чувашии рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении экс-депутата городского собрания Чебоксар. Речь шла о покушении на организацию заказного убийства. Решение суда первой инстанции, назначившему бывшему парламентарию девять лет лишения свободы, оставлено без изменений. По данным правоохранителей, он организовал сбор сведений о частной жизни бывшего бизнес-партнёра и передал жителю Свердловской области, предложив за вознаграждение убить его. Преступление было предотвращено сотрудниками УФСБ.

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