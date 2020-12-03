Архангельск, , 14:34 — REGNUM В Архангельске вступил в силу приговор инструктору автошколы, убившему свою ученицу.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, 49-летний Шашко убил 20-летнюю девушку 15 июля 2019 года в здании регионального отделения ДОСААФ. В материалах дела говорится, что пойти на преступление его побудили оскорбительны высказывания ученицы.

«Он ударил ее рукой по лицу и, обмотав вокруг шеи потерпевшей веревку, произвел удушение, в результате чего та скончалась. После этого Шашко на автомобиле вывез труп девушки в безлюдное место, похитив принадлежащее ей золотое кольцо», — сообщили в ведомстве.

В материалах дела говорится, что инструктор на момент совершения преступления находился в наркотическом и алкогольном опьянении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В пользу матери погибшей с осужденного взысканы в размере 1,5 млн рублей, а также расходы на погребение. Осужденный свою вину признал, но обжаловал приговор, не согласившись с указанной суммой.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с последовательной и принципиальной позицией стороны обвинения оставила жалобу осужденного без удовлетворения, а приговор — без изменения.